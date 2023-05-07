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F1 Miami GP'sinde pole pozisyonu Perez'in

07.05.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. ayağı Miami Grand Prix'sine Red Bull pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

F1 Miami GP'sinde pole pozisyonu Perez'in

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarının bitmesine 1,5 dakika kala Ferrari pilotu Charles Leclerc kaza yaptı. Kırmızı bayraklarla ara verilen sıralama turu yeniden başlatılmadı ve 1 dakika 26.841 saniyelik zamanıyla en iyi dereceye sahip Perez, pole pozisyonunun sahibi oldu.

Meksikalı sürücünün 0.361 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.508 saniye yavaş turlayan Carlas Sainz (Ferrari) da 3'üncülüğü elde etti.

57 turluk yarış yarın TSİ 22.30'da başlayacak.

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Formula 1 sezon pole pozisyonu

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