F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.
Formula 1'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Racing Point'in 30 yaşındaki Meksikalı pilotu Perez'in Kovid-19 testi belirsiz sonuçlandı.
Bunun üzerine Perez, 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışının yapılacağı Silverstone Pisti'ne çıkmadı ve kendisini izole etti.
Tekrar test yapılan Perez, sonucun yine negatif çıkmaması halinde hafta sonu koşulacak yarışa katılamayacak.
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