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  4. F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.07.2020 20:32 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.

F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.

Formula 1'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Racing Point'in 30 yaşındaki Meksikalı pilotu Perez'in Kovid-19 testi belirsiz sonuçlandı.

Bunun üzerine Perez, 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışının yapılacağı Silverstone Pisti'ne çıkmadı ve kendisini izole etti.

Tekrar test yapılan Perez, sonucun yine negatif çıkmaması halinde hafta sonu koşulacak yarışa katılamayacak.

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