SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

F1 Türkiye'ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza

İçerik devam ediyor
Cevdet Berker İşleyen

Son dakika haberi: Formula 1 ile Türkiye resmi olarak anlaştı. İstanbul Park, 2027’den itibaren başlayacak şekilde önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye’de gerçekleşecek.

Son dakika: Formula 1, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Park pisti, 2027’den itibaren başlayacak şekilde önümüzdeki 5 yıl boyunca yarış takvimine dahil edildi.

F1 Türkiye ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünün ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

İŞTE O SÖZLER...

F1 Türkiye ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza 2

"Formula 1, gösterisi, genç taraftar kitlesi ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biridir. Ülkemizde de Formula 1, özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip."

"Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık: 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

5 YILLIK ANLAŞMA

F1 Türkiye ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza 3

"Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."

"Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum."

"Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a geri dönmesine katkı sunan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum."

"Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

"TADINI ÇIKARACAĞIZ"

F1 Türkiye ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza 4

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise "Milyonlarca hayranı olan Formula 1'in İstanbul'a geri döndüğü için çok mutluyuz. Sadece sporun değil, Türkiye'nin de tadını çıkaracağız." diye konuştu.

BOĞAZ’DA F1 GÖSTERİSİ

F1 Türkiye ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza 5

Resmi açıklamanın ardından, İstanbul Boğazı’nda özel bir gösteri gerçekleştirildi. Japon Pilot Yuki Tsunoda, Türkiye Grand Prix’si duyurusu kapsamında Boğaz hattında Formula 1 aracıyla sürüş yaptı.

F1 Türkiye ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza 6

F1 Türkiye ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza 7

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.