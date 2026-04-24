F1 Türkiye'ye geri döndü! İstanbul Park için 5 yıllık imza

Son dakika: Formula 1, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Park pisti, 2027’den itibaren başlayacak şekilde önümüzdeki 5 yıl boyunca yarış takvimine dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünün ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

İŞTE O SÖZLER...

"Formula 1, gösterisi, genç taraftar kitlesi ve otomotiv teknolojilerindeki liderliğiyle dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından biridir. Ülkemizde de Formula 1, özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip."

"Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık: 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış."

5 YILLIK ANLAŞMA

"Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."

"Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum."

"Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a geri dönmesine katkı sunan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum."

"Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

"TADINI ÇIKARACAĞIZ"

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise "Milyonlarca hayranı olan Formula 1'in İstanbul'a geri döndüğü için çok mutluyuz. Sadece sporun değil, Türkiye'nin de tadını çıkaracağız." diye konuştu.

BOĞAZ’DA F1 GÖSTERİSİ

Resmi açıklamanın ardından, İstanbul Boğazı’nda özel bir gösteri gerçekleştirildi. Japon Pilot Yuki Tsunoda, Türkiye Grand Prix’si duyurusu kapsamında Boğaz hattında Formula 1 aracıyla sürüş yaptı.