Beşiktaş'ın eski golcüsü Michael Eneramo hayatını kaybetti!

Bir dönem ülkemizde forma giyen Michael Eneramo, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Emre Şen

Futbol dünyası Michael Eneramo'dan gelen haberle sarsıldı. Ülkemizde Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, 40 yaşında hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Eneramo'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi spor kamuoyuna Nijerya Milli Takımı duyurdu.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK TAKIMDA OYNAMIŞTI

Eneramo, 2011 yılında Sivasspor'a transfer olmuş ve sonrasında Beşiktaş'a gidişiyle büyük ses getirmişti. Kariyerinde toplam 296 maça çıkan Eneramo, 126 gol attı ve 40 asist yaptı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

