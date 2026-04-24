Her şeyini kaybetti, Galatasaray'dan iş istiyor! 'Dönmek istiyorum'

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyerek önemli başarılara imza atan Emmanuel Eboue, kariyerinin ardından yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı. Fildişi Sahilli eski futbolcu, maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını dile getirdi.

HER ŞEYİNİ KAYBETTİĞİNİ ANLATTI

The 5th House Podcast kanalına konuşan Eboue, geçmişte sahip olduğu varlıkların büyük bölümünü yitirdiğini söyledi. Yaşadığı çöküşü şu sözlerle ifade etti:

"İngiltere'de 3 ev almıştım. Bir sürü arabam vardı. Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim."

AİLESİYLE BAĞLARI KOPTU

Zor günler geçirdiğini belirten Eboue, çocuklarıyla olan iletişiminin de koptuğunu dile getirdi. Ailesiyle yaşadığı bu kopuşun kendisini derinden etkilediğini vurgulayan eski futbolcu, duygusal anlar yaşadı.

"Şimdiye kadar, çocuklarımın son bir fotoğrafı yok. Anneden bazı yeni fotoğraflar istediğimde, bana vermeyi reddetti. Mesajlarımı okuyorlar, ama cevap vermiyorlar."

FUTBOLA DÖNMEK İSTİYOR

Futboldan tamamen kopmak istemediğini belirten Eboue, özellikle gençlerle çalışarak deneyimlerini aktarma hayali kurduğunu söyledi. Eski kulüplerinden destek beklediğini de açıkça dile getirdi.

"Benim hayalim, futbol hakkındaki deneyimlerimi gençlerle paylaşmak. Belki beni Arsenal ya da Galatasaray'dan çağırırlar, gelip çocuklara yardım ederim diye düşünüyorum. Bunun için her zaman dua ediyorum. Biliyorum ki bir gün olacak."

SAĞLIK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Eboue hakkında 2021 yılında ortaya atılan sağlık iddiaları da yeniden gündeme geldi. Yeni bir takıma transfer sürecinde yapılan kontrollerde HIV virüsüne rastlandığı öne sürülmüştü. Menajeri bu durumu doğrulayan bir açıklama yaparken, Eboue ise söz konusu iddiaları kabul etmemişti.