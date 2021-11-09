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F1 yıldızları La Casa de Papel'in final bölümünde rol aldılar

09.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix dizisi La Casa de Papel'in final bölümünde ormula 1 pilotu Carlos Sainz Jr. ve MotoGP pilotu Marc Marquez rol aldılar.

Final sezonuyla yakında yayında olacak olan La Casa de Papel'de, Formula 1 pilotu Carlos Sainz Jr. ve MotoGP pilotu Marc Marquez de yer aldı.

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La Casa De Papel'in 5 bölümden oluşan son kısmı, 3 Aralık'ta yayınlanacak. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, sette çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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27 yaşındaki pilot yaptığı paylaşımda, "Benden kırmızı tulumla dışarı çıkıp ateş etmemi istediklerinde bunun bir bankanın içinde olacağını hiç düşünmemiştim." notunu yazarak diziye göndermede bulundu.

Sainz'a vatandaşı ve 6 kez Moto GP dünya şampiyonu Marc Marquez de eşlik ediyor. İkili, bu dizide yer alan ilk sporcular değil.

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NEYMAR DA OYNAMIŞTI

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar da dizinin 3. sezonunda aldığı kısa rollerle, bir rahibi canlandırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi
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