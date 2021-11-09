F1 yıldızları La Casa de Papel'in final bölümünde rol aldılar

Final sezonuyla yakında yayında olacak olan La Casa de Papel'de, Formula 1 pilotu Carlos Sainz Jr. ve MotoGP pilotu Marc Marquez de yer aldı.



La Casa De Papel'in 5 bölümden oluşan son kısmı, 3 Aralık'ta yayınlanacak. Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, sette çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

27 yaşındaki pilot yaptığı paylaşımda, "Benden kırmızı tulumla dışarı çıkıp ateş etmemi istediklerinde bunun bir bankanın içinde olacağını hiç düşünmemiştim." notunu yazarak diziye göndermede bulundu.

Sainz'a vatandaşı ve 6 kez Moto GP dünya şampiyonu Marc Marquez de eşlik ediyor. İkili, bu dizide yer alan ilk sporcular değil.

NEYMAR DA OYNAMIŞTI

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar da dizinin 3. sezonunda aldığı kısa rollerle, bir rahibi canlandırmıştı.



