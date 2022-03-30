F1Başkanı Max Mosley kanser olduğunu öğrenince intihar etmişti! Yeni gelişme

1993'ten 2009'a kadar FIA Başkanlığı görevini yürüten Max Mosley, geçtiğimiz sene Mayıs ayında, 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Mosley, 2019'da kansere yakalanmış ve hastalık kendisini iki sene içinde bir hayli zayıf düşürmüştü.

Mosley'nin ölümü sonrası bir adli tabip tarafından yapılan araştırma, eski FIA başkanının vefatının intihar sonucu gerçekleştiğini doğruladı.

Rapora göre doktorlar, yaptıkları son görüşmelerde Mosley'e "kısa bir hayat süresi kaldığı" belirttiler..

Mahkemeye göre 24 Mayıs'ta Mosley'nin yatak odasının kapısına "Girme, polisi ara" yazılı bir not bulundu. Bunun üzerine polis çağrıldı ve memurlar Mosley'i yatağında, kendisini vurduğu pompalı bir tüfekle buldu. Rapora göre Mosley, tüfeği kendisi kullandı ve hayatına son verdi.



Araştırmayı yapan adli tabip, "vefatında kanserin ilerlemiş olmasının payı" olduğunu da belirtiyor. Mosley'nin yakaladığı hastalığının tedavisi yoktu ve artık çok kısa bir ömrü kalmıştı. Mosley bunu öğrendikten sonra da hayatına son vermeyi seçti.



