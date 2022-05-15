FA Cup’ın sahibi Liverpool oldu! Chelsea yine mutsuz

İngiltere FA Cup Final müsabakasında Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden karşılaşmayı Liverpool 6-5 kazanarak FA Cup'ı müzesine götürdü.

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup’ı kazanmıştı oldu. Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United’i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Ayrıca Liverpool, bu sezonki ikinci kupa zaferine imza atmış oldu. İngiltere Lig Kupası'nın alan Kırmızılar, bu kez de İngiltere FA Cup'ı da müzesine götürerek sezon tamamlanmadan ikinci kupasını kazandı.



