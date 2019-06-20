SPOR

Fabri'den dönüş mesajı: Yakında görüşürüz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Transferde ismi eski takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan İspanyol kaleci Fabri, İstanbul'a geldi. Tolga Zengin'le buluşan Fabri, "Yakında görüşürüz" ifadesiyle geri dönüş sinyali verdi.

Fabri'den dönüş mesajı: Yakında görüşürüz

Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Tolga Zengin ile buluşan İspanyol kaleci Fabri, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Fabri paylaşımında "Hayatımda futbol bana birçok şey verdi. Resimde en değerlisi olan dostluğu görebilirsiniz. İyi insanları tanımak ve arkadaşlıklarına sahip olmak paha biçilemez. Teşekkürler beyler, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Fabri Tolga

Transferde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan İspanyol kaleci, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Beşiktaş'a transferde büyük şokBeşiktaş'a transferde büyük şok
Dorukhan'a gelen teklif ortaya çıktıDorukhan'a gelen teklif ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fabri tolga zengin Beşiktaş Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Galatasaray'ın transferini açıkladılar

Galatasaray'ın transferini açıkladılar

Fener pes etmedi! Her şey son maça kaldı

Fener pes etmedi! Her şey son maça kaldı

F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber

F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fabri'den dönüş mesajı: Yakında görüşürüz

Beşiktaş'ın eski yıldızından mesaj: Yakında görüşürüz

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Udinese'den Dorukhan Toköz için 12 milyon Euro

Dorukhan'a gelen teklif ortaya çıktı

Quaresma, Instagram'dan Beşiktaş'ı takipten çıkardı

Quaresma'dan şok tepki

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili Tolga Zengin için takipsizlik kararı verildi

Savcılık Tolga Zengin için kararını verdi

Beşiktaş'tan Quaresma'ya yanıt!

Beşiktaş'tan Quaresma'ya yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.