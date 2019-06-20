Fabri'den dönüş mesajı: Yakında görüşürüz

Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Tolga Zengin ile buluşan İspanyol kaleci Fabri, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Fabri paylaşımında "Hayatımda futbol bana birçok şey verdi. Resimde en değerlisi olan dostluğu görebilirsiniz. İyi insanları tanımak ve arkadaşlıklarına sahip olmak paha biçilemez. Teşekkürler beyler, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Transferde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan İspanyol kaleci, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

