Fabri: Guti bize katkı sağlayacaktır

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio Agosto Ramirez, yeni sezonda en iyi mücadeleyi vererek hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Fabricio, Slovakya'nın Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında kamp çalışmaları ve yeni sezon hakkında görüşlerini aktardı. Kamp çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Fabricio, "Lig veya organizasyon seçmeden en yüksek konsantrasyonumuzu tüm maçlara, bütün sezona yaymamız gerekiyor. Hem takım hem de bireysel olarak iyi bir oyun ortaya koyarak şampiyon olmak istiyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz." diye konuştu. Takım arkadaşları ile yaptıkları değerlendirmelerde kaliteyi her zaman bir üst seviyeye taşımak için çalıştıklarını anlatan 30 yaşındaki kaleci, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerini geçerek gruplarda mücadele vermek istediklerini, aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'in bu sezon kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Slovakya kampında çok sıkı çalıştıklarını belirten Fabricio, takıma katılan yeni futbolcuların uyum sağlaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Rekabetin içine arkadaşlığı koyabilmek çok önemli" Takım arkadaşı Tolga Zengin ile rekabetiyle ilgili soruyu yanıtlayan İspanyol kaleci, "İkimiz de aynı forma için mücadele veriyoruz. Antrenman da olsa aramızda bir mücadele, bir rekabet var. Ancak bu rekabetin içerisine arkadaşlığı koyabiliyorsanız bundan daha güzel bir şey yoktur. İlk günden itibaren hep söyledim, Tolga çok yetenekli bir kaleci. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun hala ondan öğreneceğim çok şey var." ifadelerini kullandı. Fabricio, kadroda yer alan genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun yetenekli ve çalışkan bir isim olduğunun altını çizerek, "Genç bir oyuncu, eğer tecrübe kazanırsa iyi bir kaleci olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Guti'nin antrenör olarak Beşiktaş'a gelmesi Vatandaşı Guti'nin takıma antrenör olarak dahil olmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Fabricio, İspanyol çalıştırıcının faydalı olacağına inandığını söyledi. Guti'yi futbolculuk döneminden tanıdığını belirten Fabricio, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyun görüşü çok yüksek bir isimdi. Umarım buraya geldiğinde oyun görüşü ve tekniğiyle bize katkı sağlar. Değerli görüşleriyle hep birlikte bu yıl şampiyonluğu kazanır ve üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapmış oluruz."