Fabricio Baiano, Gençlerbirliği'nde

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.

Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi.



