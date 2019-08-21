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Fabricio Baiano, Gençlerbirliği'nde

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 21.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fabricio Baiano, Gençlerbirliği'nde

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.

Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi.


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Fabricio Baiano Gençlerbirliği

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