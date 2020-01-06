Fabricio Baiano: Hamza hocayla farklı bir uyum yakaladık

Ligin ikinci yarısına Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa yaparak hazırlanan Gençlerbirliği'nde Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamadıkları karşılaşmalar olduğunu söyleyen Baiano, "Açık söylemek gerekirse bazı maçlarda iyi oynamamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık. Bu bağlamda birazcık üzgünüm. Kazanmamız gereken maçlar vardı. Bununla ilgili ufak hayal kırıklığım var" diye konuştu. "BİZİMLE İYİ İLETİŞİM SAĞLADIĞI İÇİN SANIRIM İYİ SONUÇLAR ALMAYA BAŞLADIK" Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hakkında da konuşan Baiano, "Hocamız tecrübeli, daha önce önemli kulüplerde çalışmış bir hoca. Bizi antrenmanlarda çok iyi hazırlıyor. Motive etme konusunda da çok başarılı. Bizimle iyi iletişim sağladığı için sanırım iyi sonuçlar almaya başladık. Öncelikle ayrılan hocamızı sonuçlara göre değerlendirmemek gerekiyor. Kendisi önceden önemli başarılar elde etmiş bir hocamız, hala da ediyor. Ama bazen takımlarda hoca değişiklikleri ivme kazandırır. Sanırım Hamza hocamızın gelmesiyle böyle bir ivme yakaladık, farklı bir uyum yakaladık, onun yansıması bu" açıklamasında bulundu.

"SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİĞİM BİR KULÜPTEYİM" "Öncelikli hedefimiz her maç puan almak" diyen Baiano, çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz Gençlerbirliği olarak iyi futbolumuzun her zaman üzerine koyacağız ve koymaya devam edeceğiz. Sevildiğimi hissettiğim bir kulüpteyim. Burada saygı görüyorum, çalışmaktan keyif alıyorum. Antrenmanlarda olsun, arkadaşlarımla geçirdiğim diğer zamanlarda olsun. Aynı zamanda şu an takımda oynuyorum da. Şu an takımda çok mutluyum ve kalmayı tabii ki düşünüyorum. Burada olduğunuz zaman ilk düşünceniz takımınız oluyor, diğer takımları düşünerek hayatınızı sürdürmüyorsunuz. Profesyonel bir hayat bu, diğer takımlar da hayatınıza girebiliyor ama şu an hazırlık kampında konsantre olduğum tek şey, mutlu olduğum Gençlerbirliği kulübü" dedi. "AVRUPA'NIN BÜYÜK KULÜPLERİNDE OYNAYABİLİR" Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Berat Özdemir hakkında da açıklamalarda bulunan Baiano, "Berat özellikle benim oyunuma da bir şeyler katan bir oyuncu. Çok büyük bir yetenek, çok güçlü bir oyuncu. Çalışmaya devam ettiği sürece ve bu yeteneğini de geliştirdiği sürece Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.