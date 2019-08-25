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Fabricio Baiano: Mutlu olduğum sürece Gençlerbirliği'nde kalmak isterim

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 25.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Fabricio Baiano, "Hedefi olan bir kulübe geldim. Bu hedefe katkıda bulunmak için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.

Fabricio Baiano: Mutlu olduğum sürece Gençlerbirliği'nde kalmak isterim

Brezilyalı orta saha oyuncusu Baiano, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, en büyük amacının kendisine verilen fırsatı değerlendirmek olduğunu söyledi.

Başkent ekibine gelmeden önce Nobre ve Luccas Claro ile görüştüğünü aktaran Brezilyalı oyuncu, "İkisi de kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi. Onların yorumları buraya gelmemde çok etkili oldu. Bazı araştırmalar yaptım. Tarihinde başarılar olan bir kulüp olduğunu gördüm. Hedefi olan bir kulübe geldim. Bu hedefe katkıda bulunmak için her şeyimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede uyum sorununu atlatacağına inandığını dile getiren Baiano, "Burayı çok seveceğimi ve alışacağımı düşünüyorum. Tesislerden çok etkilendim. Çok güzel bir kulüp yapısı var. Takım arkadaşlarımı çok etkileyici buldum. Mücadeleci bir ekip var burada. Antrenmanlar sert ve yoğun geçiyor. Zamanla onlarla daha da fazla iletişime geçme şansım olacak." diye konuştu.

27 yaşındaki Baiano, savaşçı bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarlar, sahaya çıktığımda kendinden birçok şey veren bir futbolcu görecek. Bu kulübün hedefleri için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız her şeyiyle savaşan bir Fabricio görecek. Gençlerbirliği bana burada bulunmam için bir fırsat verdi. Oynayacağım futbolla kulübe bunun karşılığını vermem gerekiyor. Mutlu olduğum sürece burada kalmak isterim. Şu an tüm konsantrasyonum bana verilen bu şansın karşılığını vermek."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Fabricio Baiano

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