Fabricio Baiano: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

Fabricio, "Türkiye'yi çok seviyorum Rize de tam bana göre bir şehir. Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum. Elimde olsa kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim" dedi.

"RİZESPOR'DAN TEKLİF GELİNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

Rizespor'dan gelen transfer teklifi sonrasında çok mutlu olduğunu söyleyen Fabricio, "Geçen sezon Gençlerbirliği forması giyiyordum ve benim için önemli bir kulüp. Çünkü benim Türkiye'de forma giymemi sağladılar. Çaykur Rizespor'dan teklif alınca çok mutlu oldum çünkü Rizespor'un iyi bir kulüp olduğunu duyuyordum, teklif gelince mutlu oldum ve düşünmeden kabul ettim" diye konuştu.

"HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE ORADA OYNARIM"

Normalde orta sahanın merkezinde forma giydiğini söyleyen Fabricio, "Normalde ben 8 numara oynuyorum. Hocam nerede görev verirse o bölgede oynayabilecek kapasitedeyim. Anladığım kadarıyla hocam hem hızımdan, hem de defansif yönümden faydalanmak istedi. Bunun da faydasını gördük" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Süper Lig'in fiziksel olarak güçlü bir lig olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Pandemi ne yazık ki futbolcu ve tüm dünyayı etkiledi. Bu da taraftarlarımızdan uzak olduğumuz için bizleri üzüyor. Türkiye'de inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Taraftarlarla oynamak bizi futbol olarak ileriye götürüyor. Ligde 15 ay geçirdim. Türkiye ligi benim tam oynamak istediğim bir lig. Fiziksel gücü olan oyuncular için iyi bir lig. Süper Lig'de teknik, taktik var ama fiziksel olarak güçlü olan takımların kazandığı lig. Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.