Fabrikalarda verilen kurslarla ustalık belgesi ve diploma sahibi oluyorlar

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan iş yeri tabanlı sınıflarda istihdama, ekonomiye ve eğitime katkı sağlanıyor.

Kılıçözü Sanayi Sitesindeki Badem Pınarı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Petlas Lastik Fabrikası başta olmak üzere tekstil atölyesi, et entegre tesisi ve cam üretim tesisinde çalışan 150 işçiye iş yeri tabanlı mesleki eğitim sınıfı açtı.

Okulun öğretmenlerinden teorik bilgiler alan işçi öğrenciler, fabrikalardaki atölyelerde de becerilerini artırarak eğitim sonunda ustalık belgesi ile eksik olan ortaokul ve lise diplomalarını alma imkanı buluyor.

Bir gün okula giden, 5 gün fabrikalardaki atölyelerde eğitime devam eden vasıfsız işçiler, iş yerlerinin aranan elemanları arasına girmek için çaba gösteriyor.

Badem Pınarı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Necip Fazıl Barutçu, AA muhabirine, okullarında 637 öğrenci olduğunu, 149 meslek dalında eğitim verebilme kapasitelerinin bulunduğunu söyledi.

Fabrikalarla iş birliği yaparak buralarda çalışan işçiler için sınıflar açtıklarını belirten Barutçu, şöyle konuştu:

"Kırşehir'de 3-4 fabrikada atölye açtık. Öğrencilerimiz orada okuyor. Yani fabrikalarda çalışan vasıfsız eleman, hiçbir diploması, mesleki kariyeri olmayan bir kişiyi bize getirip öğrenci olarak kaydediyorlar. Biz bunlara teknik bilgi veriyoruz. Onlar da fabrikalarında kendi atölyelerinde iş becerilerini de katarak çok daha kaliteli elaman oluyorlar. Örneğin, Petlas Lastik Fabrikasında kaynakçı ve makine bakımcısı sınıflarımız var. Bu öğrenciler fabrikanın içinde çalışarak iş güçlerini orada gösteriyorlar. Bizim öğrencimiz olarak da kursa devam ediyorlar. Fabrikalarda açtığımız eğitim sınıflarında 19 yaşında da 45 yaşında da öğrencimiz var."

- Petlas'ta 105 işçi için eğitim sınıfı ve atölyesi oluşturuldu

Petlas İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Ruhi Silsüpür de çalışanlarının mesleki becerilerinin yanında eğitimlerine de önem verdiklerini dile getirerek, "Ortak yaptığımız projelerle tüm çalışanlarımızı her alanda etkin ve yetkin hale getiriyoruz. Bunların biri de Badem Pınarı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile yaptığımız çalışma. Merkeze kayıtlı 105 işçi öğrencimiz var. Hem burada çalışıyorlar hem de orada eğitim ve belgelendirme süreçlerine devam ediyorlar." dedi.

İşçi Eren Şimşek, kaynakçı eğitimi aldığını belirterek, "Bu eğitimi aldıktan sonra yaptığım işte daha başarılı olacağıma inanıyorum. Öğretmenlerimize ve fabrika yönetimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşçi Ersin Atasoy da eğitimle hem kendini geliştirme imkanı bulduğunu hem de eksik olan diplomasını alacağını kaydetti.

