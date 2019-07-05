Facebook ve ABD arasında önemli bir kriz patlak verdi

Libra; Messenger ve WhatsApp’a entegre edilecek kadar büyük bir proje olarak görülüyordu. Ancak işler hiç de istendiği gibi gitmedi. Dünya genelinde doların hakimiyetini kaybetmek istemeyen ABD yetkilileri, bu kripto para biriminin çıkışına tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Temsilcisi Maxine Waters, henüz Facebook kripto para birimi dedikodular ortaya çıktığı andan itibaren, niyetini belli etmişti. Ancak Facebook yetkilileri, bunu pek dikkate almadılar. Şirketin üst düzey yöneticileri, bunların daha çok birer öneri olabileceğini tahmin ettiler.

Water’ın Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, COO Sheryl Sandberg ve Calibra CEO’su David Marcus’a gönderdiği mektup, hayli dikkat çekti. Mektupta Facebook’un üst düzey yöneticilerinin bir an önce kripto para birimi olan Libra ile ilgili işlemlerini sonlandırmaları isteniyordu.

Facebook şirketi şu anda bile dünya üzerindeki 27 farklı kuruluşla kendi kripto parasını yapmak için anlaştı bile. Bu kadar ileriye giden kuruluşun her şeyi baştan bozması pek mümkün

görünmüyor. Ancak ABD yasalarına da uymaları gerekiyor. Peki sizce Facebook ve ABD arasındaki bu kripto para mücadelesi nasıl sonlanacak? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Instagram ve Whatsapp çöktü!

