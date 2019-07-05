Facebook ve Instagram’ın neden çöktüğü belli oldu

Bugün milyonların merakla beklediği Facebook ve Instagram neden çöktü? sorusuna Facebook cephesinden yanıt geldi. Facebook; rutin bakım işlemleri gerçekleştirirken fotoğraf ve video yüklenmesini ve görüntülenmesi bozacak bir kod denemesi yapmış. Denenilen bu kodu eski haline çevirmek ise baya vakit almış.

Facebook’un hangi kodu denediği ise henüz bilinmiyor. Ancak tahminler Facebook’un yeni tasarıma geçmek için denemelere başladığı ve beklenmedik bir şekilde kodların çakıştığı için platformların çöktüğü yönünde.

Bu çökme olayından Facebook ve Instagram’ın yanında WhatsApp da payını almıştı. WhatsApp’ta da fotoğraf ve video gönderim işlemi yapılamıyordu. Bugün ise bu üç platformdaki sorunlar çözülmüş gibi görünüyor.

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