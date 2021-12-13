YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

13.12.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

Fahreddin Paşa'nın direnişini anlatan "Kumandan" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, senaryosunu Yusuf Akçay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Kumandan" adlı tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Medine'yi müdafaa etmekle görevli Fahreddin Paşa'nın, İstanbul'a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine direnmesini ve Hz. Peygamber sevgisini konu alan oyun, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Tekirdağlı genç tiyartoseverlerle buluşan oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu olan Kenan Korkmaz, AA muhabirine, oyunda Fahreddin Paşa'nın 1916 yılında her şeye rağmen o yıllardaki direnişini sergilediklerini ve bugüne çok güçlü mesaj verdiğine inandıklarını söyledi.

Korkmaz, verdikleri mesajı seyircinin de derinden hissettiğini ifade ederek, "Fahreddin Paşa'nın 100 yıllık mesajını gençlere iletiyor olmak çok anlamlı. Çünkü gençlik varsa gelecek var diyoruz ve geleceğimize Fahreddin Paşa'nın emanetini teslim etmiş oluyoruz. Seyirci koltuklarında gençleri görmek ayrı bir gurur veriyor." dedi.

Kep Medya Genel Sanat Yönetmeni Yakup Keskin de Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonu kapsamında sahnelenen "Kumandan" oyununa Tekirdağlı gençlerin yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Fahreddin Paşa'nın anlamlı mücadelesini izleyiciyle buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.

Gösterimin sonunda Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, oyunun yönetmeni ve başrol oyuncusu Korkmaz'a çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldıTekirdağ'da 1 milyon 700 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:19
Öğle
13:09
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Çağlayan Eczanesi
Suleymanpasa
Çetinkaya Eczanesi
Suleymanpasa
Meriç Eczanesi
Suleymanpasa
Ufuk Eczanesi
Kapakli
Kızılpınar Eczanesi
Cerkezkoy
Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.