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"Fahri zabıta" yapılan engelliler, denetimlere katılarak sosyalleşiyor

07.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2'si kadın 3 engelli, zabıta üniforması giyerek ekiplerle denetime katılıyor - Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz: - "Aylık cüzi de olsa maaşlarını da yatırıyoruz. Toplum da bu arkadaşlarımızı sahiplendi" - "Arkadaşlarımız bazen kendi parklarında bireysel olarak denetime çıkıyor. Bazen de çok sert olmayan denetimlerimizde zabıta arkadaşlarımız araçla alıp onlarla beraber mahallelerde denetim yapıyor"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, belediye tarafından engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında engelli 3 birey, fahri zabıta olarak görev yapıyor.

Zihinsel engelli Beyza Avcı (25), Melih Emre Vurgun (16) ve Meryem Türkyılmaz (29), Yahşihan Belediyesi zabıta ekipleriyle zaman zaman park ve pazar denetimlerine çıkarak vatandaşlarla iç içe oluyor.

Üç mahallesinde engelli fahri zabıtaların görev aldığı ilçede uygulamanın 7 mahallede de hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, engelli vatandaşların yanında olduklarını hissettirmek adına böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

İlçede 10 mahalle bulunduğunu, 3'ünde engellilere yönelik böyle bir uygulama başlattıklarını aktaran Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"İlerleyen zamanlarda 7 engelli arkadaşımıza zabıta üniforması giydirip, onların yanında olduğumuzu hissettireceğiz. Yaptığımız ziyaretler sırasında isteklerini sorduğumuzda, Beyza ve Meryem kardeşimizin asker ve polis olma hayalleri olduğunu öğrendik. Biz de kendilerine isterlerse zabıta yapabileceğimizi söyledik. Bu şekilde başladık. Encümende de karar çıkartarak aylık cüzi de olsa maaşlarını da yatırıyoruz. Toplum da bu arkadaşlarımızı sahiplendi."

Türkyılmaz, özellikle parklarda görev yapan zabıtaların vatandaşlarla daha iç içe olduğunu belirterek, parkları, pazarları denetlediklerini anlattı.

Engelli bireylerin anne ve babalarının bundan çok mutlu olduğunu dile getiren Türkyılmaz, "Ailelere de bu konuda destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız bazen kendi parklarında bireysel olarak denetime çıkıyor. Bazen de çok sert olmayan denetimlerimizde zabıta arkadaşlarımız araçla alıp onlarla beraber mahallelerde denetim yapıyor. Okullar açıldığında servis denetimlerine katıldılar." diye konuştu.

Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim projedeki amacımız, empati yapmak. Bir engelli ailenin ne düşündüğünü düşündüğümüzde, çocuklarını bırakabilecek kimseyi bulamıyorlar. Bir yerde, hiçbir anne ve baba evlatlarının kendilerinden önce ölmesini istemez ancak bir engelli bireyin anne ve babasına sorduğunuzda 'Ben öldükten sonra evladım ne olacak?' diye düşündüğünü okumuştum. Bunu düşünürken biz de belediye olarak sosyal belediyecilik yapmak zorundayız. Böyle kucak açalım, farkındalık oluşturalım, ailelere bir adım atalım istedik. İnşallah daha güzel ve geliştirilmiş projelerle de destek vereceğiz çünkü hep beraber kaynaşarak toplum oluruz."

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