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Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem’le paylaşım yaptı! Sosyal medyada beğeni yağdı

28.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen kendisi gibi ünlü oyuncu Burak Özçivit'le 2017 yılında dünya evine girdi. Bu mutlu evliliklerinden iki çocuk sahibi olan ünlü çift ilişkileriyle örnek gösteriliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu bu defa oğlu Kerem’le yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Evcen'in 10 aylık oğlu ile karesine beğeni yağdı.

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Fahriye Evcen 2

Sosyal medyada eşi ve çocukarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa 10 aylık oğlu Kerem ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Oğlunu uyutan Evcen, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Fahriye Evcen 1

Ünlü oyuncunun 10 aylık oğluyla paylaşımı adeta kalpleri ısıttı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa beğeni yağdı.

Fahriye Evcen paylaşım

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