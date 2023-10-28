Fahriye Evcen 10 aylık oğlu Kerem’le paylaşım yaptı! Sosyal medyada beğeni yağdı

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Sosyal medyada eşi ve çocukarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa 10 aylık oğlu Kerem ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Oğlunu uyutan Evcen, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncunun 10 aylık oğluyla paylaşımı adeta kalpleri ısıttı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa beğeni yağdı.









