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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in küçüklüğünü canlandıran Lidya Akkuş hakkında şaşırtan gerçek

09.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gece ilk bölümüyle ekrana gelen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerini Fahriye Evcen ile Barış Arduç paylaşıyor. Dizide Akça Hatun’u canlandıran Fahriye Evcen’in küçüklüğüne hayat veren çocuk oyuncu Lidya Akkuş hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in küçüklüğünü canlandıran Lidya Akkuş hakkında şaşırtan gerçek

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen'in çocukluğunu tanıdık bir oyuncu canlandırdı. Akkuş, son olarak Alparslan Büyük Selçuklu’da kamera karşısına geçti ve Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça’nın çocukluğunu canlandırdı.

Sadakatsiz dizisinde Asya’yı canlandıran Cansu Dere’nin çocukluğunu Lidya Akkuş canlandırmıştı.

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU HAKKINDA

Dizide, Akça Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızıdır. Alparslan Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur.

Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.


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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
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