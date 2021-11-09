Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in küçüklüğünü canlandıran Lidya Akkuş hakkında şaşırtan gerçek

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen'in çocukluğunu tanıdık bir oyuncu canlandırdı. Akkuş, son olarak Alparslan Büyük Selçuklu’da kamera karşısına geçti ve Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça’nın çocukluğunu canlandırdı.

Sadakatsiz dizisinde Asya’yı canlandıran Cansu Dere’nin çocukluğunu Lidya Akkuş canlandırmıştı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU HAKKINDA

Dizide, Akça Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızıdır. Alparslan Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur.

Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.



