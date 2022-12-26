Fahriye Evcen'in eski aşkını görenler hayrete düştü! Meğer Burak Özçivit'ten önce...

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturup 2019 yılında 'Karan' adında erkek çocuk sahibi oldu. Fahriye Evcen, Burak Özçivit'ten önce bir dönem Barış Bağcı ile aşk yaşamıştı. Öte yandan Evcen'in birçok başarılı yapımda rol alan ünlü bir oyuncuyla uzun süreli birliktelik yaşadıkları ortaya çıktı.

DİLLERE DESTAN AŞKINI GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Fahriye Evcen ve Özcan Deniz 4 yıl süren bir aşk yaşadı. İkili Evim Sensin filminde de birlikte kamera karşısına geçti.

Çift, filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktaladı. İkilinin neden yarıldığı bilinmese de inişli-çıkışlı bir ilişki yaşandığı ve sık sık ayrılıp barıştıkları biliniyordu.

Özcan Deniz bu ayrılığı sonrası Feyza Aktan ile evlendi ve Kuzey adında bir oğlu oldu. Ancak ikili kısa bir süre sonra ayrıldı. Çiftin boşandıktan sonra velayet tartışmaları yaşadıkları biliniyor.

Fahriye Evcen ise Burak Özçivit ile 5 yıldır süren evliliklerinde ikinci çocuklarını bekliyorlar.

ESKİ SEVGİLİSİ ROL ARKADAŞIYDI

Bir dönem seyirciyi ekranlara kilitleyen Yaprak Dökümü adlı dizide 'Necla Tekin' rolü ile yıldızı parlayan Fahriye Evcen hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor.

Evcen, Özcan Deniz'den sonra Yaprak Dökümü dizisinin setinde kısa bir süre aşk yaşadığı Barış Bağcı ile yıllar sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol arkadaşı olmuştu.



