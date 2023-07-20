Fahriye Evcen'in tatil pozları olay oldu! Yüzündeki değişiklik dikkat çekti! ''Eski hali daha güzeldi''

İki çocuk annesi Fahriye Evcen şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu tekne pozlarına yenilerini ekledi. Fahriye Evcen, siyahlar içinde art arda paylaşımlar yaptı. Ünlü ismin son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Fahriye Evcen'in tatil pozlarında yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Kalın ve dolgun kaşlarını incelten güzel oyuncunun yeni hali takipçileri tarafından beğenilmedi. Sosyal medyada; 'Eski hali daha güzeldi', 'Kaşlarını yanlış şekillendirmiş', 'Çok daha güzeldi', 'Kendine ne yapmış?' gibi yorumlar yapıldı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. İki çocukları olan çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.

Ünlü çift son olarak ise tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaşmıştı.



