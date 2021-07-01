Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu! Barış Arduç ile başrolde oynayacak

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Kurt Seyit ve Şura, Ölene Kadar gibi dizilerde başrol oynayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Burak Özçivit'le evli olan Evcen, oğlu Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra dizi setlerine çıkmama kararı almıştı.

Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni dizisi belli oldu. Güzel oyuncu, yeni sezonda ekrana gelecek olan Alparslan isimli dizide başrol oynayacak.

Fahriye Evcen'in dizideki partneri ise Barış Arduç olacak.

Alparslan dizisinin yapımcısım Emre Konuk, haberi Twitter hesabından "Hoş geldin Fahriye Evcen" mesajıyla paylaştı.



