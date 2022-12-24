Faithless'ın solisti Maxi Jazz hayatını kaybetti

Elektronik müzik grubu Faithless'ın solisti Maxi Jazz yaşamını yitirdi. National News'in haberine göre, asıl adı Maxwell Fraser olan 65 yaşındaki müzisyen, Londra'daki evinde hayatını kaybetti.

Müzisyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maxi Jazz'in dün gece Londra'daki evinde huzur içinde öldüğünü söylemekten büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatlarımızı pek çok yönden değiştiren bir adamdı. Müziğimize doğru anlamı ve mesajı kattı." ifadeleri kullanıldı.

Grubun diğer üyelerinin imzasını taşıyan paylaşımda ayrıca, "Herkes için zamanı ve hem derin hem de erişilebilir bir bilgeliği olan sevgi dolu bir insandı. Onunla çalışmak bir onurdu ve tabii ki gerçek bir zevkti. Parlak bir söz yazarı, DJ, Budist, muhteşem bir sahne insanı, araba aşığı, sözü hiç tükenmeyen bir konuşmacı, güzel insan, ahlaki pusula ve bir dehaydı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Maxi Jazz, 14 Haziran 1957'de Londra'da doğdu.

Faithless grubunun solisti olan müzisyen, Tiesto ile "Dance4life", Robbie Williams ile "My Culture" şarkılarını da seslendirdi.

Maxi Jazz'in solistliğini yaptığı, 1995'te kurulan Faithless grubu, 1999 ve 2002'de en iyi dans gösterisi dalında Brit Ödülü'ne aday gösterildi.

Ünlü müzisyen aynı zamanda Maxi Jazz&The E-Type Boys adlı bir müzisyen grubuna önderlik etti, Soul Food Cafe grubuyla müzik yaptı. (AA)

