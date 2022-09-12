Faktör eş anlamlısı nedir? Faktör kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Faktör kelimesi de birçok kelimede olduğu gibi diller arası bir etkileşim sonucu dilimize yerleşmiştir. Faktör kelimesi dilimize Fransızcadan evrimleşerek geçmiştir. Faktör “sonuca giden yolda tesirli olan unsurlar” anlamına gelir. Dilimizde oldukça sık kullanılan bir kelime olan faktör, 20. yüzyılda dilimize geçmiştir. Faktör kelimesi uzun bir zamandır dilimizde aktif bir şekilde yer almaktadır.
Bir olayın olup olmamasını doğrudan ya da dolaylı yollardan etkileyen her ögeye faktör denir. Faktör eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Faktörün eş anlamlısı olan kelimeler:
Faktör kelimesini kullandığımız her cümleye bu eş anlamlı kelimeleri de yerleştirebiliriz. Amil, etken ve etmen kelimeleri de dilimizde sıkça kullandığımız kelimelerdir. Hem yazı dilinde hem konuşma dilinde tekrara düşmemek adına bu kelimeleri alternatifleriyle kullanıp anlatımımızı zenginleştirebiliriz. Özellikle yazı dilinde alternatif kelimeler kullanmak yazıya çok daha fazla zenginlik katacaktır.
Faktörün eş anlamlıları olan kelimelerle örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu kelimelerle kurulan cümleleri şöyle örnekleyebiliriz: