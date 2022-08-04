Biricik eş anlamlısı nedir? Biricik kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Biricik, eş anlamlısı birden fazla olan kelimelerden biridir. Bir sıfattır. Aynısından olmayan şeyleri anlatmak için kullanılır. Daha çok sevgi, aşk gibi duygular ve iyi niyet içeren cümleler içinde yer alır. Tek, sadece, yalnızca, bir, yegâne gibi kelimeler biricik kelimesinin eş anlamlı kelimeleri arasındadır.

Biricik kelimesinin eş anlamlısı kelimeler nelerdir?

Bir sıfattır. İyi, hoş, sevilen, tek olarak ve eşsiz görülen şeyler için kullanılır. Bir duygu, bir kişi, bir durum için kullanıldığı da olur. Kelimenin sonundaki "cik" eki ile sevecenlik ve sempati belirtir.

Biricik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

En çok kullanılan sevgi sözcüklerinden biri biricik kelimesidir. Bu kelime yegâne, eşsiz, benzersiz gibi olumlu ifadelerin de karşılığıdır. Samimi duygular ve düşünceler içerir. Sevgili, eş, dost, arkadaş konuşmalarında daha çok kullanılır. Resmi yazı veya konuşmalarda diğer anlamlarından biri ya da birkaçı tercih edilir.

Biricik kelimesinin eş anlamı nedir?

Yegâne, tek, bir, benzersiz, eşsiz, birce, bir tane, erkek evlat için üzerine çok düşülen erkek çocuğu anlamında kullanılan arlat biricik kelimesinin eş anlamlıları arasındadır. Yalnızca, sadece, bir tek gibi anlamlar için de kullanıldığı olur.

Belirtilmek istenen duyguyu vermek için doğru kelimeler seçmek gerekir. Biricik kelimesi de bu anlamda bir sevgi ifadesidir. Biricik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurarak kelimenin eş anlamlı karşılıklarını pekiştirmek mümkündür.

Örnek bazı cümleler şunlardır:

Benim biricik kızım büyümüş de doktor mu olmuş?

Sen benim tek eşimsin.

Kalbimdeki yegâne kişi sensin.

Eşi benzeri olmayan güzelliği ile aklımı başımdan aldı.

Bir tek arzum var o da seni burada görmek.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur!

Benzersiz güzellikte bir şehir.

Bir tane sevdiğim var o da sensin.

Hayatımda sadece sen varsın.



