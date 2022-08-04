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Ant eş anlamlısı nedir? Ant kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

03.08.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim aracı olan dil, zamanla değişir ve gelişir. Bu gelişim sonucunda da dile yeni kelimelerin girmesi ya da aynı kelimelere farklı anlamlar yüklenmesi gibi durumlar ortaya çıkar. Dilin anlam genişliğini sağlayan bu durumlardan biri de eş anlamlılıktır. Ant kelimesinin yerine kullanılan çeşitli kelimeler dilimizde yer edinmiştir. Ant kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte cümle içinde örnekler ile ant eş anlamlısı...

Ant eş anlamlısı nedir? Ant kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Toplumsal ihtiyaçlar yıllar içinde değişikliğe uğrar. Günümüzde de bu değişkenlik halen devam etmektedir. Bu durum dillere ve tabii dilleri oluşturan kelimelere yansımaktadır. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak dile yeni kelimeler alınması ya da dildeki kelimelerin anlamlarının farklılaşması söz konusudur. Bu tür değişimler, dilin anlam genişliğine ve zenginliğine katkı sağlayan durumlardır.

Eş anlamlılık da bu değişim ve gelişim sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Hemen hemen her dilde karşımıza çıkabilen eş anlamlılık kavramı dilimizde de yaygın görülmektedir. Eş anlamlılık dilin kendi sözcükleri arasında olabileceği gibi farklı dillerden gelen kelimeler arasında da olabilmektedir.

Eş anlamlı kelimeler farklı yazılmış olmalarına rağmen aynı ya da benzer anlamları taşıyan kelimelerdir. Bu kelimeler anlamdaş kelimeler olarak da adlandırılır. Aynı anlamı taşıyan eş anlamlı, bir diğer adıyla anlamdaş kelimeler; cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Böyle bir durumda cümlenin anlamında herhangi bir daralma veya değişme meydana gelmez. Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz ant kelimesi de bu eş anlamlı kelimelerden biridir.

Ant kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ant kelimesinin kökeni Türkçe olmakla birlikte cümle içerisinde, tek başına ya da deyimlerle birlikte kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ant kelimesi şu şekilde tanımlanmaktadır:

  • Tanrı’yı veya kutsal sayılan bir kişiyi, bir şeye tanık göstererek yemin etme durumu
  • Kendi kendine söz verme hali

Dilimizde bazı kelimelerin birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Ant kelimesi de birden fazla eş anlama sahip olan bu kelimelerden biridir. Buna göre ant eş anlamlısı şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • Söz
  • Ahit
  • Yemin
  • Kasem

Ant kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ant kelimesi ile birlikte antın eş anlamlıları da sözlü ve yazılı dilimizde karşılaştığımız kelimelerden birisidir. Bununla ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Her şeye rağmen yanımda olacağına dair söz vermişti.
  • Bu işi yapmaya ahdi var.
  • Mezuniyet sırasında yeminini de etmişti.
  • Boş yere edilen kasemlerin bizim için hiçbir anlamı yoktur.

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