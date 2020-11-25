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Falcalo'nun tedavisine devam edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı. Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Falcalo'nun tedavisine devam edildi

Cimbom'da Rizespor hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde genel kuvvet çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde ise yenilenme programı dâhilinde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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