Mustafa Cengiz: 4 Aralık’ta karar vereceğim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan iş birliği anlaşmasında gündem ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her eleştiriye saygı duyduğunu belirten Cengiz, "20 Ocak’ta seçime girdik. 25 Ocak’ta devir teslim aldık. 31 Ocak’ta transfer sezonu kapandı. O dönem hocanın da onayıyla Ndiaye’yi üç günde sattık. Seçim kararı ilan ettiğimizden 31 Ocak’a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor 5 gün varken. 6 transfer dönemi geçirdik. 6 tane dayak yedik. Daha geniş fırsat verdiğime inanıyorum. Durum bu. Kimileri demiş baskın seçim. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Diğer yönetim 20 gün bıraktı. 100 imza toplandı, 45 kişi kadro kuruldu bir de transfer planlaması yapıldı" diye konuştu.

"BİZ ASLA BASKIN SEÇİM YAPMADIK"

Daha önce başvurduklarını hatırlatan Mustafa Cengiz, "Cevabı bir ay sonra geldi. Başvurduğumuza da inanmadılar. Divanda denetlemeyi okutmadılar. Ağır tüzük ihlali yaptılar. Biz bunlar için başvurduk. Buna da inanmadılar. İstanbul, Ankara İçişleri Bakanlığı’na sordu. Ankara'dan gelen yanıt sonucunda, geniş katılımlı pandemi nedeniyle izin verilemeyeceğini söylediler. Denetim de yasal süreç tamamlanacak kadar görevinin başında dediler. Denetlemesiz dünya olur mu? Bu kez o kadar çok istediler. Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Dünyada geçirilen hastalık bakımından tekim. Aynı anda 4 ameliyat yok diyorlar. Anomiye düşmeyelim. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Bunu ifade edebilirim. Biz asla baskın seçim yapmadık. Talep ediyorlar. Ne kadar doğru hareket ettiğimiz de ortada. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne adar güçlü ise siz o kadar güçlü olursunuz. Hepsi Galatasaray için aday oldu. Elbette seçim olacak. Enseyi karartmayın. 29-30 yaşında genç nüfusumuz var. Ne krizler gördük. Maalesef bir gecede yıkılan dev şirketler gördük. İnsanlık bunun üstesinden gelecek. Ben milletimize sabır diliyorum. 3-4 ay içinde şu pandeminin hakkından geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.