Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

'Takımda kalacak'

Ligin ikinci yarısı için golcü takviyesi yapmak isteyen sarı - kırmızılılarda gündemdeki isim Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao.

Cimbom'un Falcao ile birlikte Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan Carvalho transferini de bitireceği iddia ediliyor.

Yıldız futbolcunun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a yaptığı açıklamada Falcao'nun transferinde şartların olgunlaştığını ve Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu açıklamıştı.Galatasaray'ın dışında La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de ilgilendiği Kolombiyalı futbolcu ile ilgili Monaco cephesinden açıklama geldi.

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao'nun takımda kalacağını A Spor'a açıkladı.Vasilyev yaptığı açıklamada transfer söylentilerine noktayı koydu ve "Falcao Monaco'da kalacak" ifadesini kullandı.

Radamel Falcao'nun 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı öne sürülmüştü. Kariyerine River Plate'de başlayan Falcao, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi devlerin formasını giydi.