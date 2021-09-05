SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

05.09.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Valladolid'e giden Radamel Falcao veda mesajı paylaştı.

Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılarak Valladolid'e transfer olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılılara veda mesajı paylaştı.

İstanbul'da desteklendiğini hissettiğini belirten Falcao, "Galatasaraylı dostlar, sürekli desteğiniz için teşekkürler. Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim. Teşekkürler İstanbul ve teşekkürler milyonlarca Galatasaray taraftarı. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, hocalara ve yöneticilere teşekkürler. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da golbolde altın madalya!Tokyo'da golbolde altın madalya!
Sosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibiSosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibi
Hagi'den ''Sen mi Alex mi?'' sorusuna olay yanıtHagi'den ''Sen mi Alex mi?'' sorusuna olay yanıt
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

Juventus'ta oynayan genç futbolcu hayatını kaybetti

Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer sözleri

Leo Ortiz'den Galatasaray ve transfer sözleri

Hagi'den ''Sen mi Alex mi?'' sorusuna olay yanıt

Hagi'den ''Sen mi Alex mi?'' sorusuna olay yanıt

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Ronaldo rakibine tokat attı! İşte o anlar

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.