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Falcao transfer olacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Falcao ücretinde indirim yapmayı kabul etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpler zor günler geçirirken tek çare oyuncuların indirim yapması oldu. Galatasaray'da yüksek maliyetli oyunculardan Falcao bu çağrıya kulak vererek indirim talebini kabul etti.

1.5 MİLYON EURO FEDA

34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Habere göre, Falcao, toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına "olur" cevabını verdi.

TFF, FIFA VE UEFA'DAN DESTEK ALINDI

Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi. Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.


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