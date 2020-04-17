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Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.04.2020 17:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'da ekonomik anlamda satışına onay verilmesi beklenen Falcao için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü için bu kez Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'da tüm gözler bu sezonun flaş transferi Radamel Falcao'da... Yıllık 7 milyon euro'nun üzerindeki maaşında indirime gidip gitmeyeceği merakla bekleniyor.Hal böyle olunca transfer iddiaları da birbirini kovalamaya devam ediyor. Yıldız oyuncuyla ilgili özellikle Arap medyasındaki haberler dikkat çekiyor.

FALCAO'NUN YENİ TAKIMI

Almowaten, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan Razvan Lucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, Bafetimbi Gomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi. Falcao'nun da gelmeye sıcak baktığını belirten haber sitesi birçok paylaşımında; "Falcao'nun yeni takımı" etiketini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray falcao al hilal Almowaten

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