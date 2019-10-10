Falcao'dan çarpıcı G.Saray itirafı

Bu yıl transfer döneminde AS Monaco takımından Galatasaray'a transfer olan yıldız oyuncu Radamel Falcao, özel bir röportaj verdi.

UEFA'ya açıklamalarda bulunan Falcao, transferin son günlerinde takıma katılan oyuncular nedeniyle henüz hazır olmadıklarını anlatarak, "Paris Saint-Germain maçını kazanamadık ama bunun bizi düşürmemesi gerekiyor. Tam tersi olmalı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan oluşturacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var." ifadesini kullandı.

Real Madrid'in müthiş oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Umarım o maçlara kadar takım olarak birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Çünkü iyi oynarsak ihtiyacımız ve isteğimiz olan sonuçları alabileceğimizi biliyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli olacak. Özellikle evimizde oynayacağımız ilk maç. Bizim için maçı kazanmak hayati önem taşıyacak. Real Madrid'deki gibi büyük oyunculara karşı oynamak her zaman ayrı bir motivasyondur. Bence her futbolcu için Real Madrid'e ve oyuncularına karşı oynamak heyecan vericidir. Umarım keyif alarak güzel bir oyun oynayacağız ve üç puanı alacağız."