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Falcao: Galatasaray taraftarının sevgisi benim için çok önemli!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği Radamel Falcao, Kolombiya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray taraftarının sevgisinin önemine vurgu yapan Falcao, Galatasaray'la henüz sözleşme imzalamadığını ancak Monaco ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

Falcao: Galatasaray taraftarının sevgisi benim için çok önemli!

Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına yeni bir açıklamada bulundu.

Kolombiyalı golcü, görüşmelerin sürdüğünü kaydederken taraftarın önemine dikkat çekti ve "Galatasaray taraftarlarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişimdeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum ve takımla idmanlara devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HEYECAN VERİCİ OLUR"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığını vurgulayan Falcao, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de fubol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor." demişti.

Radamel Falcao ile anlaşan Galatasaray, Monaco'nun Kolombiyalı golcüye izin vermesini bekliyor.

(Sporx)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Gel artık. HEDEF 23 !
Gel artık Aslan Parçası
gel vefasız gel vicdansız çağırmazdık acil olmasaaaaaaaaaan
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