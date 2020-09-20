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Falcao gol sayısını 3’e çıkardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 21:17 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 3’e çıkardı.

Falcao gol sayısını 3’e çıkardı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sezona iyi başladı. Falcao, Başakşehir maçında da rakip fileleri havalandırmayı başlardı. Mücadelenin 14. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3’e çıkardı. Falcao’unn ligde 1 de asisti bulunuyor.Maça 11’de başlayan Radamel Falcao 72. dakikada yerini Mbaye Diagne’ye bıraktı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yine gecirdi tiger :)
falcao eşittir sümük bahçe:)))
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