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Falcao ligde 16 maçı kaçırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Falcao; tendon, baldır derken son olarak yaşadığı adale sakatlığı ile ligin yarısında forma giyemedi.

Falcao ligde 16 maçı kaçırdı

Bugüne kadar 16 lig maçına çıkan Kolombiyalı golcü Falcao, Başkent'e götürülmedi ve 16. lig karşılaşmasında da yer alamayacak. 3 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu, 5 milyon euro garanti para kazanırken, bonuslarıyla birlikte yıllık maliyeti 7-8 milyon euroyu aşıyor

Büyük ümitlerle Galatasaray'a geldi, dünya kadar para verildi. On binler karşılamaya gitti ancak Radamel Falcao, Cim-Bom'a fayda etmedi. Adeta ortalarda görünmeyen Kolombiyalı golcüye "Cam adam" lakabı takıldı.

Sakatlığı bir türlü geçmeyen futbolcu, dünkü Ankaragücü maçının kadrosunda da yer almadı. Başkent'e götürülmeyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 41 resmi 19'unu kaçırdı. Süper Lig'de 16 maça çıkabilen Falcao, Ankaragücü maçıyla beraber 16 karşılaşmayı kaçırmış olacak.

3 YILLIK MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Galatasaray'da 3 yıllık bir sözleşmeye imza atan ve bu süre zarfında bonuslarla beraber 22-23 milyon euro maliyeti söz konusu olan 34 yaşındaki futbolcu ilk olarak aşil tendon problemi yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu nedenle 3 maçta forma giyemeyen Falcao, Türkiye Kupası'ndaki Tuzla karşılaşmasında da yine bu problemi yüzünden oynamamıştı. Bu sakatlığında ligin ilk yarısındaki Gençlerbirliği, Sivas, Beşiktaş, Rize, Gaziantep, Başakşehir ve Trabzon maçlarını kaçıran ünlü futbolcu, aşil tendon probleminden sonra baldır çekmesi sıkıntısı yaşadı. Bundan dolayı da Kayseri ve Kasımpaşa karşılaşmalarında yer alamadı.

Son olarak Gaziantep maçında adele çekmesi sorunu yaşayan Falcao; Başakşehir, Trabzon, Alanya maçlarından sonra Ankaragücü maçında da forma giyemeyecek.

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