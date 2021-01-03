Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

