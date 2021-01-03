SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak

Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.01.2021 15:48 | Son Güncelleme

Galatasaray, ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun durumu çekilecek MR sonucuna göre netlik kazanacakken, sakatlığı atlatan Babel bugün takım çalışmasına katıldı.

Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Galatasaray'da Gomis gerçeğiGalatasaray'da Gomis gerçeği
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
NBA yıldızından Hadise paylaşımı!
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde
NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti
NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Mesut Özil'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
Falcao'nun durumu MR sonunda belli olacak
Galatasaray Gomis sonrası golcüsünü bulamadı
Galatasaray'da Gomis gerçeği
Galatasaray'da kadro sil baştan!
Galatasaray'da kadro sil baştan!
Galatasaray'ın listesindeki Onyekuru'nun talipleri arttı
G.Saray'ın listesindeydi! Onyekuru'da flaş gelişme
Ersun Yanal: Defansif oynadığımız bir maç oldu
'Defansif oynadığımız bir maç oldu'
Arda Turan: İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz
'İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.