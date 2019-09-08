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Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a ailesiyle birlikte gelmişti.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı

Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu yıldız futbolcuyla İstanbul'da yaşayacak. Falcao ailesi yeni evleri yetişene kadar Zorlu'da kalıyor. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'dan Falcao ile birlikte paylaşım geldi. "İstanbul" yazan ve kalp koyan Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu geldi.

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