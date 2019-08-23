Falcao'nun Monaco ile serbest kalma anlaşması olduğu iddia edildi

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Marca'nın Kolombiya edisyonu olan Marca Claro'da yer alan habere göre; Radamel Falcao'nun elinde, transferiyle ilgili olarak Monaco ile imzaladığı 'serbest' kalma anlaşması bulunuyor. Galatasaray ile de anlaşma sağlayan Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun son anda 180 derece görüş değiştirmesi sonrası şaşırdı.

Monaco, Radamel Falcao'dan yerine benzer kalitede birini bulana kadar izin istedi ancak Kolombiyalı yıldızın kalitesinde ve bütçelerine uygun bir isim bulunamadı. Sezonun da kötü başlaması ve iki maçta alınan iki mağlubiyet sonrası Monaco yönetimi panikle Falcao'nun ayrılığına karşı çıkmaya başladı.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giymek ve şampiyonluklar kazanmak isteyen Falcao, bu nedenle Monaco'dan ayrılmayı kafasına koydu.

Radamel Falcao, transferin biteceği son tarihe kadar bu belgeyi kullanmak istemese de, Monaco şayet söz verdiği şekilde serbest bırakmazsa bu belgeyi işleme koyacak.

(Sporx)

