SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao'nun yeni adresi Amerika olacak

Falcao'nun yeni adresi Amerika olacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.12.2020 10:11 | Son Güncelleme

Güney Amerika basını, Senegalli forvetin performansı sonrasında Kolombiyalı yıldızın devre arasında satılacağını yazdı. El Tigre'nin yeni adresi ise Amerika olacak.

Falcao'nun yeni adresi Amerika olacak

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 4-0’lık galibiyetle dönerken Diagne, yaptığı hat-trickle maçın adamı olmuştu.

280

Radamel Falcao ise yine sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyordu. Bu parlak galibiyetin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Diagne’yi överken, Falcao’yu ise topa tutmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Güney Amerika basınından çarpıcı iddialar geldi.

ÖZET | Çaykur Rizespor 0-4 GalatasarayÖZET | Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray

INTER MIAMI GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Özellikle Kolombiya basınındaki haberlere göre; Galatasaray Yönetimi artık Falcao’nun oynayıp oynamamasından çok transfer dönemine kadar sağlıklı kalmasını planlıyor. Bu sayede tecrübeli futbolcunun satışından para kazanılacak. Ayrıca muhtemel ayrılık sonrası Falcao’nun 5 milyon euroluk maaşı da tarih olacak. ABD’de David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yakında görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

(AKŞAM)

522


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler? Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler?
Ahmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklamasıAhmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede
Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye derbi sonrası gönderme
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
Sergen Yalçın adeta çıldırdı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
10 kişi Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!
Okuyucu Yorumları 3 yorum
la bu adam geldiğinden beri sürekli sakat..Türkiyedeki en gereksiz transfer diye düşünüyorum..bir yılda bonuslarla beraber 8 milyon EURO alan adam 2 yılda toplasan toplasan 15 maç oynamamıştır:))yazık gerçekten çok yazık..halbuki buna 2 yıklda verilen hemen hemen 150 milyon lira nın sadece 1 milyon tlsine TÜRKİYE de liseler arası turnuva düzenleyip futbolcu seçse yeminle her yıl en az 3 falcao gibi futbolcu çıkarmazsa ben adam deyilim..
gitmeyecek insanları kandırmaktan vazgeçin artık
falcao T Galatasaray Şampiyon
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falcao'nun yeni adresi Amerika olacak
İşte Falcao'nun yeni adresi
Ahmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması
Ahmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması
Emre Bol'dan Diagne yorumu: Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurulu resmen iptal
Galatasaray'da seçim iptal edildi
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!
Hani takıma gidiyor? Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.