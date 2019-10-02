Falcao, Seri ve Nzonzi PSG mağlubiyetini değerlendirdi

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Paris Saint Germain'e 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Radamel Falcao, "Maçta 94 dakika inanılmaz bir Galatasaray taraftarı seyrettik. Onlara teşekkür ediyorum. Bazı düştüğümüz anlarda bizi tekrardan kaldırdılar." dedi. Galatasaray'ın oyunu hakkında konuşan Falcao "Maçın her dakikasında istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Yeni bir takımız ama doğru yoldayız. Her geçen gün daha iyi olacağız, bunun sinyalini verdik." ifadelerini kullandı. Falcao ayrıca "Sahadaki bütün forvetler elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Takım olarak bazı eksiklerimiz ve hatalarımzı oldu. Analizler yaparak, bunları da telafi edeceğiz. Son pasları biraz daha iyi kullanabilseydik, buradan değişik bir skorla ayrılabilirdik. Ancak dediğim gibi yeni bir oyuncu grubu ve ilerleyen günlerde daha iyi olacağız." diyerek sözlerini noktaladı. SERI: HOCAMIZ 'GALATASARAY'I GÖSTERİN' DEDİ

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri, Paris Saint-Germain'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Seri, Fatih Terim'in kendilerini maçtan önce motive ettiğini belirterek, "Açıkçası bizim için referans bir maç oldu. Hocamız maça çıkmadan önce "Onları oynatmayın, kendi evimizdeyiz. Galatasaray'ın kim olduğunu gösterin" dedi. Biz de saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı. Fildişili yıldız, "Daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ancak olmadı." diyerek sözlerini noktaladı. NZONZI: ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından Steven Nzonzi açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Ciddi bir maç oldu. Bireysel olarak onlar ön tarafta baskı kurmaya çalıştılar. Hata sonucu gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. 2 maç yaptık, daha şansımız var. Dışarıda berabere kaldık, burada büyük bir takıma yenildik. Şansımız devam ediyor, gruptan çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

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