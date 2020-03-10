YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu

Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Hakkari’de Malik Özdemir’in bir aylıkken alıp “Çiko” ismini verdiği muhabbet kuşu, Beşiktaş futbol takımının ilk 11’inin isimleri de olmak üzere 50 farklı kelimeyi söylüyor.Pehlivan Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası Malik Özdemir, bir aylıkken aldığı ve “Çiko” ismini verdiği muhabbet kuşuna 13 ayda 50 kelime öğretti.

Hakkari’de Malik Özdemir’in bir aylıkken alıp “Çiko” ismini verdiği muhabbet kuşu, Beşiktaş futbol takımının ilk 11’inin isimleri de olmak üzere 50 farklı kelimeyi söylüyor.
Pehlivan Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası Malik Özdemir, bir aylıkken aldığı ve “Çiko” ismini verdiği muhabbet kuşuna 13 ayda 50 kelime öğretti. Fanatik bir Beşiktaşlı olan ve evin maskotu olan “Çiko”, Beşiktaş’ın yıldızları Shinji Kagawa, Domagoj Vida ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma’nın isimlerinin yanında ‘şampiyon Beşiktaş, babacık, koş koş, gel buraya, öpücük, cici kuş, aşkım’ gibi sözcükleri tekrar edebiliyor.
Geçen yıl kuşçuda gördüğü cılız ve halsiz muhabbet kuşunu 70 TL’ye satın aldığını ifade eden Özdemir, “Geçen yıl kuşçuya uğradım. Muhabbet kuşlarının fiyatını sordum. Bana ‘tanesi 150 TL’ dediler. Kuşlarla uğraşırken henüz bir aylık olan cılız ve halsiz olan Çiko’yu gördüm. Elimi uzattım kafesin içine, o an parmağıma tutundu. Bende isteksiz olduğum için 70 TL veririm dedim. Kuşçuyla anlaştık. Eve getirdiğimde daha çok halsiz olduğunu fark ettim. Bunun üzerine veterinere götürdüm. Veteriner ilaç verdi. Düzenli ilaçlarını verdiğimde kuş iyileşmeye başladı ve evin maskotu haline geldi. Ailece Beşiktaşlı olduğumuz için eşim ve çocuklarımla birlikte Beşiktaş’ın ilk 11’inin isimlerini tekrarlattırdık. İlk önce en sevdiğim yıldız futbolcular Shinji Kagawa, Vida, Atiba ve Quaresma gibi isimler ile şampiyon Beşiktaş, babacım, gel buraya, öpücük, koş koş kelimelerini öğrettik. Evimizin maskotu haline geldi. Artık o da aileden biri. Videolarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Videolarını izleyenler çok beğendi. Hatta satın almak isteyenler çıktı ve 4 ila 5 bin TL para vermek isteyenler oldu. Tabi satmadık. Üç çocuğuma arkadaş ve kardeş olmuş. Çiko evimizin baş tacı olmuş” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:16
Öğle
12:20
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:29

Hakkari Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Başkan Gür’den Hakkari’ye konut müjdesi

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Hakkari’de 150 yerleşim yeri kapandı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.