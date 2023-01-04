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Fanatik Trabzonsporlu çift, oğullarının adını "Uğurcan" koydu

04.01.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de yaşayan Trabzonsporlu Nuh ve Kader Kavran çifti, yeni doğan oğullarına Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın ismini verdi. Darıca’da ikamet eden Nuh ve Kader Kavran çifti, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. 2020 yılında hayatlarını birleştiren Trabzonsporlu çift, yeni doğan oğullarına da Trabzonspor’un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır’ın ismini verdi.

Fanatik Trabzonsporlu çift, oğullarının adını "Uğurcan" koydu

"Trabzonspor benim mirasım" diyen Nuh Kavran, "Eşimle tanışığımda Trabzonspor’u tutmuyordu, Galatasaraylıydı. Benimle maçlara gitmeye başladı o da maçlara gittikçe benim gibi bir Trabzon aşığı oldu. Forma istedi, forma aldım. Maçlara beraber gitmeye başladık. Geçen sezon şampiyonluğa yaklaşmıştık. Bana olan en güzel hediye eşimin hamile olduğunu öğrendim. Maçlara gitmeye devam ettik. Sonra çocuğa isim düşünmeye başladık. Eşimle de birlikte karar verdik. Takımımızın gururu, takımın kaptanı Uğurcan Çakır’ın adını vermeyi düşündük. Uğurcan bir de milli takımımızın gururu. Niyetim, Uğurcan’ın da Uğurcan Çakır gibi bir futbolcu olması. Ben olamadım ama bütün imkanlarımı sunacağım. Oğlumu Trabzonspor’un da altyapısına vermeyi düşünüyorum" dedi.

Uğurcan Çakır’a selamlarını ileten Kavran, "Eğer bu görüntüleri görürse inşallah evimizde ağırlayıp, çay içmek isteriz. İki Uğurcan’ın bir fotoğraf karesinde birleşmesini istiyorum. İnşallah olur" diye konuştu.

"MAÇLARA GİTTİM VE GERÇEKTEN TAKIMI ÇOK SEVDİM"

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Kader Kavran ise, "Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıydım, eşimle tanışana kadar. Eşim maçlara gitmeyi teklif etti, bende kabul ettim. Maçlara gittim ve gerçekten takımı çok sevdim, atmosferi çok sevdim. Ben de Trabzonsporlu olmaya karar verdim. forma almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Oğlunun isminin uğur getirmesini dileyen Kavran, "Uğurcan’ın ismine ikimiz karar verdik. Bize uğur getirmesini diliyoruz. Göbek adını da Çakır koyduk. Eşimin dediği gibi, Uğurcan Çakır’ın buraya gelip, Uğurcan’ı görmesini ve yan yana bir fotoğraflarını çekmek isteriz. Bir anne olarak duygularım bu yönde" şeklinde konuştu.

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