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FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu'dan Şanlıurfa'daki fidanına özenli takip:

10.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şanlıurfa'ya her geldiğimde fidanımı ziyaret ediyorum. Şehirde olmadığım dönemlerde ise buradaki temsilcilerimiz aracılığıyla telefonla uzaktan sürekli kontrol ediyorum" - "Bizler de Türkiye'nin fidana ve ağaçlandırmaya verdiği önemle gurur duyup, takdir ediyoruz"

RAUF MALTAŞ - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Şanlıurfa'da 3 buçuk yıl önce diktiği akasya fidanına gözü gibi bakıp gelişim sürecini özenle takip ediyor.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Gutu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine, Türkiye'deki görevine 4 yıl önce atandığını anlattı.

Bu sürede Suriyeli sığınmacılarla ilgili yürüttüğü projeler kapsamında sık sık Şanlıurfa'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Gutu, kente ilk geldiği 21 Mart 2018'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak organizasyonunda tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında fidan dikim programına katıldığını anımsattı.

Gutu, burada diktiği akasya fidanının şimdiye kadar bakımını hiç aksatmamaya çalıştığını vurgulayarak, Şanlıurfa'ya her gelişinde mutlaka fidanı ziyaret ettiğini, cep telefonuyla fotoğraflarını çekip ağacın gelişimini yakından takip ettiğini anlattı.

Gutu, aynı törende dikilen tüm fidanların en gelişmiş ve iyi olanının kendisininki olduğunu savunarak, akasya ağacının boyunun 12 metre civarına ulaştığını dile getirdi.

Hatta geçen yıl ailesini bile sırf ağacını görmeleri için Moldova'dan Şanlıurfa'ya getirdiğine dikkati çeken Gutu, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'ya her geldiğimde fidanımı ziyaret edip, şehirde olmadığım dönemlerde buradaki temsilcilerimiz aracılığıyla telefonla uzaktan, geldiğimde ise bizzat dibinde sürekli kontrol ediyorum. Şu an artık ağaç diyebilirim. Çünkü çok büyüdü ve etrafında beraber dikilen fidanların tamamından daha büyük olması beni ayrıca sevindiriyor. Aradan geçen 3 yılda ağacımın bu kadar büyük oluşunu ve gelişimini görmek oldukça keyif verici."

- "Mutlaka ağacımı ziyaret ederim"

Kenti beğendiğini de anlatan Gutu, "Şanlıurfa'ya her geldiğimde fidanımı ziyaret ediyorum. Şehirde olmadığım dönemlerde ise buradaki temsilcilerimiz aracılığıyla telefonla uzaktan sürekli kontrol ediyorum. Telefonuma değişimi görmek için ağacımla ilgili görseller ve notlar da alıyorum. Fidanımla aramda büyük bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bazen şehirde programlarda yorulunca gelip gölgesine oturup dinleniyorum. İyi ki o dönem öyle bir etkinliğe katılmışım." dedi.

- "Türkiye'yi fidan konusunda takdir ediyoruz"

Türkiye'nin ülke olarak çevre ve fidan dikimine de önem verdiğine şahit olduğu vurgulayan Gutu, şunları kaydetti:

"Tam da bu bağlamda Türkiye hükümetinin ve Tarım ve Orman Bakanlığının çabalarını çok takdir ediyorum. Özellikle Geleceğe Nefes Ol Kampanyası)nı çok başarılı buldum. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce başlayan bu kampanya başka ülkeleri de kapsayacak şekilde büyütülmüştü. Hatta bizim Orta Asya Ofisimizin altındaki 3 ülkenin de kapsamaya başladı. Bizlerde Türkiye'nin fidana ve ağaçlandırmaya verdiği önemle gurur duyup, takdir ediyoruz."

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