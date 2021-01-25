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FAO'dan Suriyeliler ile en kırılgan yerel toplulukların dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik toplantı

25.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Söz konusu kesimin tarımsal eğitimler aracılığıyla dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik proje kapsamındaki toplantıda 1 yıllık dönemde yapılan çalışmalar ele alındı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteği, Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile en kırılgan yerel topluluk üyelerinin tarımsal eğitimler aracılığıyla dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik projenin ikinci yönetim toplantısını gerçekleştirdi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital ortamda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, projenin küresel dayanışmanın en iyi örneklerinden olduğunu belirterek, 1 yıllık dönemde elde edilen başarıları anlattı.

Küresel salgına rağmen anılan dönemde 1344 faydalanıcıya eğitim verildiğini belirten Selışık, bunun 782'sinin kadın olduğuna dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu da bu tür projelerin sahadan bire bir bildirim alınması açısından önemine işaret ederek, "Sadece bu projede değil, bundan sonraki projelerde de kullanabileceğimiz son derece değerli verilerimiz oluyor." ifadesini kullandı.

AB Sosyoekonomik Gelişim Programı Yöneticisi Feyhan Canbay da projenin mültecilerle ilgili kısmına önem verdiklerini kaydederek, "Projenin en etkin şekilde başarılı olmasına dikkat ediyoruz. Bunun için her türlü iş birliğine açığız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, açıklamada proje dahilinde yapılan çalışmalara da yer verilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da uygulanan proje kapsamında şu ana kadar 48 mesleki eğitim kursu açıldı. Bu kurslarda toplam 1344 faydalanıcı eğitim aldı. Ayrıca bu illerde 31 başlıkta uygulamalı çiftçi okulu açıldı. Bu okullarda da 775 kişi eğitim görüyor. İstihdam olanağını artırmak için 10 ilde özel sektör temsilcileri ile istişare toplantıları yapıldı."

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