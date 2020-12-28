Far avı yaptılar, otomobillerinden oldular

Konya’da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde far avı yapan avcılara cezai işlem uygulanırken, avda kullandıkları otomobilinden de oldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Tepeköy kırsalında yasak olmasına rağmen farla kara avcılığı yaptığı iddia edilen avcıları yakaladı. Avcılara Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten cezai işlem uygulanırken, avda kullanılan otomobil, takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile projektöre el konuldu. Avda kullanılan otomobilin mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu arada, jandarma tarafından da kısıtlama ihlali kapsamında avcılar hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

