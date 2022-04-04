Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden... Farah Zeynep Abdullah Bergen'den ne kadar kazandı?

Farah Zeynep Abdullah bilindiği gibi geçtiğimiz sezon Masumlar Apartmanı dizisinden kendi isteği ile ayrılmıştı. Bu haber hayranlarını üzse, oyuncu setlere şimdilerde çok izlenen Bergen filmi ile dönüş yaptı. Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden kaç TL aldığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Farah Zeynep Abdullah'a dair merak edilen detaylar...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH BERGEN'DEN NE KADAR KAZANDI?

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, şimdilerde adını sıkça duyduğumuz oyunculardan birisi. Bergen filminin başrolü olan Farah Zeynep Abdullah, şu sıralarda başarıdan başarıya koşuyor. Bergen filmi vizyona girdiği günden beri en çok izlenen yapımlar arasına girmeyi başardı. Durum böyle olunca Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'den elde ettiği kazanç konuşulmadan edilmedi. Bergen filmi, 4 Mart’ta vizyona girdi. Film gişede rekora doğru koşarken, güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın da yüzünü güldürdü.

“Bergen” filmi şimdiye kadar 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti. Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın kazancının şimdilik 40 milyon lira civarında olduğu magazin gündeminde konuşuluyor.

GALA KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ

Farah Zeynep Abdullah'ın kazancı kadar Bergen filminin galasında giydiği kıyafetlerde gündeme gelmeye başladı. Bergen filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah filmin Ankara galasına katıldı. Daha önce İstanbul galasında yeşil bir takım giyen oyuncunun, kıyafeti hiç beğenilmeyen oyuncu bu sefer baştan aşağı beyazlar içindeydi. Mini bir etek ve bol kollu bir bluz tercih eden Farah Zeynep Abdullah'ın giydiği kıyafet yine sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.





