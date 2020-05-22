YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Faraşin Yaylası besicileri ağırlıyor

Faraşin Yaylası besicileri ağırlıyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.05.2020 11:16 | Son Güncelleme

Şırnaklı besiciler Beytüşşebap ilçesinde karla kaplı dağlar arasındaki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na hayvanlarıyla zorlu bir yolculuğun ardından ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor - Besici Murat Aslan: - "Yaylada huzuru görüyoruz. Bu saatten sonra inşallah hep huzurla yaşayacağız" - Çoban Muhammed Algur: - "Faraşin Yaylası'nın doğası çok güzel. Yaklaşık 6 ay buradayız"

FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda besicileri ağırlamaya başladı.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası, her yıl ilkbaharda geniş otlakları ve doğal güzellikleri ile çok sayıda besiciye ev sahipliği yapıyor.

Yaylada onardıkları ağılların üzerini naylon brandayla kapatıp, kendileri için de çadır ve soba kuran besiciler uygun ortamı oluşturdu.

Kışın ağıllarda baktıkları koyunları ile yaylaya çıkan besiciler için yaklaşık 6 ay sürecek zorlu mesai başladı.

- "Yaylada huzuru görüyoruz"

Besici Murat Aslan, AA muhabirine, baharın sevinci ile yaylalara çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

6 aydır hayvanları ağıllarda beslediklerini ifade eden Aslan, yüzlerce hayvanla bu dönemde yaylanın yolunu tuttuklarını aktardı.

Aslan yaylanın yolunun uygun olmaması nedeniyle hayvanları araçla götüremediklerini dile getirerek, 38 kilometrelik yolu yaya katettiklerini belirtti.

Yaylanın yolunun iyileştirilmesini beklediklerini anlatan Aslan, "Yaylada huzuru görüyoruz. Bu saatten sonra inşallah hep huzurla yaşayacağız." dedi.

Çobanlardan İbrahim Bal, hayvanları Faraşin Yaylası'na çıkarmaya başladıklarını aktararak, "Yaylanın baharı çok güzel, otlak alanları çok iyi." diye konuştu.

Muhammet Algur ise yaklaşık 10 saatlik yoldan geldiklerini anlatarak, ramazan dolayısıyla sıcakta bu yolu katederken zorlandıklarını söyledi.

Faraşin Yaylası'nın doğası, otlakları ve sulak alanlarıyla hayvancılık için elverişli olduğunu belirten Algur, "Faraşin Yaylasının doğası çok güzel. Yaklaşık 6 ay buradayız." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

Şırnak Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:09
Sabah
04:49
Öğle
12:12
İkindi
16:03
Akşam
19:25
Yatsı
20:58

Şırnak Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Fırat Eczanesi
Uludere
Şifa Eczanesi
Silopi
Sefa Eczanesi
Idil
Med Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi’de sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi’de sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Cizre’de başıboş hayvanlar toplatılıyor

Cizre’de başıboş hayvanlar toplatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.